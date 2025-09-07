Haberler

Samandağ'da İki Grup Arasındaki Kavga Polis Müdahalesiyle Son Buldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde iki grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açmasının ardından son buldu. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, sahilde iki grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açmasıyla son buldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Samandağ sahilinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, grupları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Arbede sonlandırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alican GÜMÜŞ - HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
