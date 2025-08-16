Samandağ'da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Yok
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye uyruklu bir sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonucu hiçbir yaralı yokken, her iki araçta da hasar oluştu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Suriye uyruklu Bekir A. idaresindeki 31 MD 7657 plakalı otomobil, Samandağ-Antakya kara yolu Kuşalanı Mahallesi'nde park halindeki 31 AYF 933 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel