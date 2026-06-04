Haberler

Samandağ Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, nakış ve dekoratif ürünler sergilendi. Kaymakam Emre Dündar, emeği geçenleri tebrik etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Samandağ Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide, yıl boyunca merkezdeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, giyim, nakış, dekoratif ürünler ve birçok farklı alandaki çalışmalar beğeniye sunuldu.

Sergiye katılan Kaymakam Emre Dündar, ortaya konulan çalışmaların son derece değerli olduğunu belirterek, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Dündar'ın yanı sıra sergiye Kaymakam Refiki Muhammed Yiğit Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Taze, kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Ümraniye'de 28 yaşındaki Gamze'nin ölümüne ilişkin yeni gelişme: Ailenin önünde eylem yaptığı özel tıp merkezi kapatıldı

28 yaşındaki Gamze'nin yaşamını yitirdiği tıp merkezi kapatıldı
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi

Kuzeni öldürülen Engin'in ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti

Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti