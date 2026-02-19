Haberler

Kamyonun şarampole devrildiği kaza kamerada; 1 yaralı

Kamyonun şarampole devrildiği kaza kamerada; 1 yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolünü kaybeden hafriyat kamyonu şarampole devrildi. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun şarampole devrildiği kazada şoförü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonun şarampole devrildiği kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
