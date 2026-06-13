Hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu; o anlar kamerada

HATAY'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araca giren yılan, paniğe neden oldu. Panik anları, güvenlik kamerasına yansırken, yılan ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın kapısını açan sürücü, şoför mahallinde yılan olduğunu fark etti. Panikle araçtan uzaklaşan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücünün panik halleri, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Şoför mahallinden motor bölümüne kaçan yılan, itfaiye erlerinin 3 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılan, itfaiye erleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı