Hatay'da kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alana ekilen 195 kök kenevir, fotokapan sayesinde jandarma tarafından tespit edildi. Şüpheli G.D. gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyuşturucu üretimi için ormanda kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana kenevir ekildiğini bölgede kurulu olan fotokapan sayesinde tespit etti.
Şüphelinin G.D. olduğunu belirleyen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, orman arazisinde ekili halde 195 kök kenevir ele geçirildi.
Şüpheli G.D. ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak