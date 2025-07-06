Samandağ'da Domuz Sürüsü Gece Saatlerinde Ortaya Çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alandan çıkan yaklaşık 10 yaban domuzu, Sutaşı Mahallesi'nde dolaşarak evlerin ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ormanlık alandan çıktıkları tahmin edilen yaklaşık 10 yaban domuzu, gece saatlerinde Sutaşı Mahallesi Çınar Sokak'ta dolaştı.
Domuzlar, evlerin ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı.
Bazı vatandaşlar sürüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel