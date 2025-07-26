Samandağ'da Çok Amaçlı Salon Hizmete Girdi
Samandağ Belediyesince Karaçay Mahallesi'nde yapılan çok amaçlı salonun açılışında konuşan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, salonun sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılacağını belirtti.
Samandağ Belediyesince Karaçay Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon, hizmete girdi.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, açılış programında, salonun sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılabileceğini söyledi.
Salonun mahalleye uzun yıllar hizmet edeceğini belirten Karaçay, ilçenin her köşesine eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.
Açılışın ardından Karaçay, çok amaçlı salonu gezdi.
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Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel