Samandağ'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ikinci katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel