Samandağ ilçesinde 5 firari şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20-30 Mayıs'ta yapılan asayiş denetimlerinde 3 bin 130 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-30 Mayıs'ta gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 3 bin 130 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapıldı.
Tabanca, 47 fişek ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Hikmet Say