Samandağ'da 4. Geleneksel Kitap Fuarı Açıldı
Samandağ Belediyesi, 4. Geleneksel Kitap Fuarı'nı Hz. Hızır Parkı'nda düzenlenen törenle açtı. Belediye Başkanı Emrah Karaçay, fuarın kitapseverler için önemli bir buluşma noktası olacağını vurguladı ve herkesi etkinliğe davet etti.
Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Kitap Fuarı törenle açıldı.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Deniz Mahallesi Hz. Hızır Parkı'ndaki açılış töreninde, fuarda kitapseverlerin çok sayıda eser ve yazarlarla buluşma fırsatı bulacağını söyledi.
Etkinliğin önemine dikkat çeken Karaçay, herkesi bir 26 Eylül'e kadar açık kalacak fuara beklediklerini kaydetti.