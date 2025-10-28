Şam-Süveyda Yolcu Otobüsüne Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Suriye'nin Şam'dan Süveyda'ya giden yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralananlar da olduğu bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'dan güneydeki Süveyda iline giden yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.
Suriye resmi televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Şam–Süveyda yolunda seyreden bir yolcu otobüsü kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.
Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, yaralananların da olduğu kaydedildi ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel