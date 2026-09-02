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Şam'da Açık Hava Sahaf Kültürü Kitapseverleri Buluşturuyor

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Suriye'nin başkenti Şam'da köprü altları ve garaj çevrelerinde kurulan açık kitap tezgahları, yoğun kent yaşamında kültürel bir buluşma noktası oluşturuyor. Kitapçı Muhammed Yusuf, bu tezgahların yaygınlaşmasını olumlu karşılayarak, özellikle nadir eserlere ulaşma imkanı sunduğunu ve düzenli olması halinde her yerde olmasını istediğini belirtiyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezindeki Cumhurbaşkanı Köprüsü'nün altı ve Barmeke Garajları çevresinde kurulan açık kitap tezgahları, kentin yoğunluğu içinde okurlara kitaplarla farklı bir buluşma noktası sunuyor.

Şam'da açık havada sürdürülen sahaf kültürü, kitaplara ve bilgiye erişimin belirli bir kesimin ayrıcalığı olmadığını ve bu kültürün kentin köklü kimliğinin önemli bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Gün içinde bölgeden geçen yayalar, kent sakinleri ve üniversite öğrencileri, yol kenarındaki tezgahlar arasında saatlerce vakit geçirerek ilgilerini çeken eserleri inceliyor. Bazı okurlar, beğendikleri kitapları satın almadan önce uzun süre incelemeyi tercih ediyor.

Yoğun araç trafiği ve korna seslerinin hakim olduğu alanlar, kaldırım kenarlarına kurulan kitap tezgahları sayesinde günün her saatinde hareketli bir kültür ve bilgi ortamına dönüşüyor.

"(Açık hava sahafları) Keşke yoğunluğun olduğu her yerde yayılsa"

Aynı zamanda "Dar Ubade" adlı bir kitabevi sahibi olan Muhammed Yusuf, AA muhabirine, burada açtığı tezgahta sadece kitap satmakla kalmadığını, diğer tezgahları dolaşarak yeni kitaplar da aldığını anlattı.

Yusuf, kamuya açık ve yoğun alanlarda kitap satışının yaygınlaşmasını olumlu karşıladığını söyledi.

Kitap tezgahlarının kent genelinde yaygınlaşmasının "çok iyi" olduğunu vurgulayan Yusuf, "Keşke yoğunluğun olduğu her yerde yayılsa. Ancak düzenli ve sistemli olması, yani dağınık ve düzensiz olmaması insanlar, mekan ve yayalar açısından daha iyi olur." dedi.

Tezgahlarda satılan kitapların önemli bölümünün evlerde bulunan kişisel kitaplıklardan temin edildiğini aktaran Yusuf, bu sayede normal kitapçılarda bulunmayan eski eserlere ulaşılabildiğini ifade etti.

"Bazen kitapçıda bulunmayan eserleri burada buluyorum"

Kitap tezgahlarını düzenli olarak ziyaret ettiğini anlatan Yusuf, "Neredeyse her gün, olmazsa her hafta geliyorum. Bende olmayan veya okumak istediğim bir kitap görürsem satın alıyorum. Bazen kitapçıda bulunmayan eserleri burada buluyorum." diye konuştu.

Bazı kitapların kitapçılara kıyasla burada daha uygun fiyatlarla satıldığını belirten Yusuf, ancak nadir veya değerli olduğu düşünülen bazı eserler için ise daha yüksek fiyatlar talep edilebildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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