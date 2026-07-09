Suriye'de Macron'un ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırıların failleri yakalandı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Şam'ı ziyareti sırasında düzenlenen bombalı saldırıların faillerinin yakalandığını duyurdu.

Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'da 18 kişinin yaralandığı patlamanın faillerinin yakalandığını belirtti.

Paylaşımında Hattab, "İki gün önce Şam'ı hedef alan terör saldırılarından sorumlu hücre artık elimizde. Soruşturma tamamlandıktan sonra, hücre üyelerinin kimliklerini, rollerini ve tüm bağlantılarını kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, 7 Temmuz'da ülkeye resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otel ile Turizm Bakanlığı yakınında iki patlama meydana gelmiş, aralarında 4 güvenlik görevlisinin yer aldığı 18 kişi yaralanmıştı.

Macron, Aralık 2024'te Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi lideri olmuştu.