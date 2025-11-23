Şam'da Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu Başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu kapsamında birinci ve ikinci oturumlar yapıldı.

Şam Üniversitesi'nde eş zamanlı gerçekleşen birinci ve ikinci oturumlarda, mezhepsel çoğulculuk, birlikte yaşama kültürü, medeniyet inşasında kadının rolü ve Levant bölgesindeki çağdaş Hristiyan şairlerin sosyal düşünceye katkıları gibi başlıklar ele alındı.

Türkiye, Lübnan ve Pakistan başta olmak üzere 10 ülkeden yaklaşık 90 akademisyenin katıldığı sempozyumun birinci oturumunda Raşid bin Ali el-Harisi, Paul Williams, Mahmut Nefise, Mustafa Demirci ve Ahmet Yıldız söz aldı.

İkinci oturumda ise İbrahim Halil Üçer, Mecid Kamer, Mahmut Sami Özdil, İsam Abdülmevla, Necmeddin Güney ve Fatima Akkad sunum yaptı.

Birinci oturumda konuşan akademisyenler; "Peygamberlerin ışığında bir arada yaşama, doktrinsel bir arada yaşama ve çoğulculuk, Sinoptik sorun ve Kur'an'ın "müheyyimin" ilkesi: kutsal kitap ve otorite karşılaştırmalı bir düşünce, İslam dini ve çoğulculuk, Selçuklu-Zengiler döneminde Maveraünnehirli Hanefi-Maturidi alimlerin Suriye'ye göçü ve ilim, uyanışa etkisi, Levant'taki çağdaş Hristiyanların bir arada yaşaması ve sosyal barışa katkıları" başlıklarıyla sunumlar gerçekleştirdi.

İkinci oturumda söz alan akademisyenler ise; "Darü'l-İslam'ın birliğini ruh ve beden birliği olarak yeniden düşünmek, Hicri 13. ve 14. yüzyıllarda Şam'da İslam kimliğinin pekiştirilmesinde sufizmin rolü, aynı geleceğin iki yakasında yeni mantık arayışı, İslam düşüncesinde çeşitlilik ve çoğulculuk, ibadette birlik, toplumda dirlik, medeniyet inşasında kadınların davetteki rolü" başlıklı sunumlar yaptı.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'nın (TİMAV) organizasyonunda ve Şam Üniversitesi'nin desteği ile bugün Şam'da başlayan "Biladüşşam'ın İlmi ve Siyasi Mirası ile Medeniyetler Arası Birlikte Yaşama Üzerindeki Etkisi" başlıklı sempozyum, 24 Kasım'a kadar devam edecek.