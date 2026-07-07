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Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar meydana geldi

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Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otele yakın noktada iki bombalı patlama meydana geldi. Patlamaların bir minibüs ve çöp konteynerine yerleştirilen bombalarla gerçekleştirildiği, can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.

Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz'da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
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