Haberler

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Şam kırsalında İsrail tarafından havada imha edilen İran balistik füzelerine ait parçalar tarım arazilerine düştü. Çıkan yangında ekinler zarar gördü, can kaybı yaşanmadı.

Suriye'nin başkenti Şam kırsalında, tarım arazilerine düşen İran'a ait füze parçalarının neden olduğu yangında ekinler zarar gördü.

İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran balistik füzelerine ait parçalar, Şam'ın Necha bölgesi ile Dera'nın Tafas ilçesindeki tarım arazilerine düştü.

Necha bölgesine düşen füze parçalarının yol açtığı yangınlar tarım arazilerini etkilerken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangında ekinleri zarar gören çiftçiler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer bir roket ise öğle saatlerinde Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz

Seçimden önce Safi'ye vurduğu darbeye bakın

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir

AYM Başkanı Kadir Özkaya: 14 yılda 87 bin ihlal kararı verildi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması