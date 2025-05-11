Şam'da Gençler için Teknoloji ve Eğitim Kampı Düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen "Nahdatek" teknoloji ve eğitim kampında çeşitli ülkelerden gelen Suriyeli uzmanlar gençlerle buluştu.

Katılımcılara bilişim ve girişimcilik alanlarında hem teorik hem de pratik eğitimin verildiği kampta istihdam fırsatları da ele alındı.

Kampa katılan yerli ve yabancı 6 şirket, işe alım sözü verdi.

Etkinliğe aralarında İsviçre, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğu ülkelerden 50 konuşmacı katıldı.

Etkinliğin organizatörlerinden İskoçya'nın Aberdeen Üniversitesinde görevli Dr. Nour Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın temel amacının gençleri dijital iş gücü piyasasına hazırlamak olduğunu söyledi.

Halebi, "Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gönüllü Suriyeliler olarak, vatanımıza fayda sağlayacak bir şey yapmak istedik. Suriyeli gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek onlara gerçek iş fırsatları sunabilecek bir kamp tasarladık." dedi.

"Öne çıkan adaylar, doğrudan işe alınabiliyor"

Kamp kapsamında veri güvenliği, yazılım geliştirme ve mobil uygulamalar gibi alanlarda verilen eğitimlerin uygulamalı olduğunu belirten Halebi, "Eğitimi veren şirketler, aynı zamanda katılımcıları gözlemliyor. Öne çıkan adaylar, doğrudan işe alınabiliyor." diye konuştu.

Etkinliğin bir hedefinin de işverenleri ve yatırımcıları Suriye'ye çekmek olduğunu dile getiren Halebi, "Bu, sadece bir eğitim kampı değil aynı zamanda profesyonel bir kariyer kapısı." ifadesini kullandı.

Halebi, "Suriyeli gençlerde büyük bir potansiyel var. Bu kamp, hem yurt içindeki hem de diasporadaki yetenekleri bir araya getirdi." diye konuştu.

Devrik Esed rejiminin gençlerin zekasını tehdit olarak gördüğüne dikkati çeken Halebi, geçmişte ülkede üretkenlik için imkan bulunmadığını söyledi.

Şam'da 9 Mayıs'ta başlayan "Nahdatek" teknoloji ve eğitim kampı, bugün sona erecek.