Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yakınında Yangın
Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekte ve bölgeden yükselen duman birçok yerden görülebiliyor. Ayrıca, Suriye-Türkiye sınırındaki Lazkiye iline bağlı köylerde de devam eden yangınlar mevcut.
Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Öğle saatlerinde saray yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Suriye Sivil Savunma ekipleri ve itfaiye birimleri yangına müdahale ediyor.
Bölgeden yükselen yoğun duman, Şam'ın birçok bölgesinden görülebiliyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu arada, Suriye- Türkiye sınırındaki Lazkiye iline bağlı köylerde de yangınlar sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel