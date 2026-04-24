Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz: Tadamun Katliamı Şüphelisi Suriye'de Yakalandı

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz, Suriye'de 2013 yılında gerçekleştirilen ve yüzlerce sivilin öldürüldüğü Tadamun katliamının başlıca şüphelilerinden Emcet Yusuf'un yakalandığını açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadığı Tadamun'da işlenen katliamın şüphelisi Emcet Yusuf'un, Suriye İç Güvenlik Güçleri tarafından Hama'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını belirtti.

Paylaşımında Tadamun katliamını "Suriye'deki savaşın en korkunç katliamlarından biri" olarak nitelendiren Yılmaz, olayda toplam 288 kişinin gözleri bağlanarak infaz edildiğini, cesetlerin çukura atılıp yakıldığını ve bu anların kayda alındığını hatırlattı.

Yılmaz, operasyon nedeniyle Suriye İç Güvenlik Güçleri'ni tebrik etti. Söz konusu gelişmeye ilişkin ilk bilgiler, bölge medyasında yer alırken, operasyonun Hama kırsalında gerçekleştirildiği bildirildi.

