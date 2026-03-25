Salt'ın yeni programı "Supercut" 4 Nisan'da başlıyor

Salt'ın yeni programı 'Supercut', sinema ve hareketli görüntülerin geçmişi üzerine odaklanıyor. İlk aşaması 'Five Cuts' 4 Nisan'da başlayacak. İlk gösterim, 2015 yapımı 'Ana Yurdu' filmi ile gerçekleşecek.

Salt'ın yeni programı "Supercut", sinema ve hareketli görüntüyü merkeze alarak yakın ve uzak geçmişin hafızasının kuruluşunu inceliyor.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, arşivci, araştırmacı, küratör, yönetmen, eleştirmen ve akademisyenlerin katkılarıyla geliştirilmesi amaçlanan uzun soluklu programın ilk aşaması "Five Cuts", 4 Nisan'da Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da başlayacak.

Seçki, 2015-2020'de vizyona giren beş film üzerinden Türkiye'nin kişisel ve toplumsal belleğine odaklanacak.

Seçkinin ilk gösterimi, 2015 yapımı "Ana Yurdu" filmi ile gerçekleşecek.

Gösterim öncesi, filmin yönetmeni Senem Tüzen ile akademisyen Umut Tümay Arslan söyleşi yapacak.

Film eleştirmeni ve akademisyen Evrim Kaya'nın moderatörlüğündeki söyleşide hem filmde hem de o dönemde ön plana çıkan "sıkışmışlık" hissi üzerinde durulacak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha