Haberler

Salıpazarı'nda Yeşil Cadde Düzenlemesi İçin Esnafla Toplantı

Güncelleme:
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Yeşil Cadde'de yapılacak kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde esnafla bir araya gelerek onların görüşlerini aldı. Çalışmaların doğal gaz altyapı işlemleri sonrası başlayan düzenlemelerin etkin şekilde yapılacağı vurgulandı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Yeşil Cadde'de yapılması planlanan kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde esnafla bir araya geldi.

Doğal gaz altyapı çalışmalarının ardından bozulan caddeyi yeniden düzenlemek için "Siz isteyin biz yapalım" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Karaca, proje öncesinde caddedeki esnafın görüşlerini aldı.

Yeşil Cadde'de yapılacak kaldırım, yol ve ışıklandırma çalışmaları hakkında esnafla fikir alışverişinde bulunan Karaca, ilçenin modern ve estetik görünüme kavuşması için vatandaş ve esnafla ortak akıl doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Karaca, doğal gaz altyapı çalışmalarının ardından zarar gören Yeşil Cadde'yi baştan aşağı yenilediklerini dile getirerek, "Kaldırım, yol ve çevre düzenlemesiyle caddemiz hem estetik hem de kullanışlı hale gelecek. Bu süreçte görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karaca, Belediye Meclis üyeleri Hayrettin Akman ve Murat Akgül, Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, Yeni Mahalle Muhtarı Cemal Kuzu, Gökçeli Mahalle Muhtarı Ayşe Çetin de katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel



