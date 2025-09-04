Salıpazarı'nda Yeni Eğitim Yılı İçin Toplantı Düzenlendi

Salıpazarı Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında yeni eğitim öğretim yılı öncesi toplantı düzenlendi.

Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleşen toplantıda taşımacılık, eğitim ve denetim faaliyetleri, trafik tedbirleri ile genel emniyet ve asayişe ilişkin alınacak önlemler görüşüldü.

Kaymakam Beyazıt, yeni eğitim döneminde öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapılacağı vurguladı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Beyazıt, "Eğitimin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışacak" dedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam katıldı.