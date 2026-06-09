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Salıpazarı Belediyesinden çocuklara ücretsiz tiyatro şöleni

Salıpazarı Belediyesinden çocuklara ücretsiz tiyatro şöleni
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Salıpazarı Belediyesi, ücretsiz çocuk tiyatrosu etkinliği düzenledi. Altan Yücebaş'ın sahnelediği oyun, çocukları eğlendirirken eğitici mesajlar verdi. Etkinlik, organ bağışıyla hayat bulan anlamlı bir hikayeye dayanıyor.

Salıpazarı Belediyesi tarafından ücretsiz çocuk tiyatrosu etkinliği düzenlendi.

Tiyatro sanatçısı Altan Yücebaş'ın yönetip sahnelediği, "İbiş'in tiyatro sevdası" adlı tek perdelik çocuk gülmecesi, hem eğlendirdi hem de eğitici mesajlarıyla beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran çocuklar ve aileleri, etkinlik boyunca keyifli vakit geçirdi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, etkinliğin anlamlı bir hikayeden doğduğunu belirterek, birkaç ay önce Düzköy Mahallesi'nde hayatını kaybeden Mihriban Okur'un organ bağışı sayesinde Altan Yücebaş'ın eşine umut olduğunu söyledi.

Yücebaş'ın çocukları hem eğlendirmek hem de eğitmek için ilçeye geldiğini belirten Karaca, "Mihriban kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada çocuklarımızın yüzünün gülmesine vesile oldu. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Altan Yücebaş ise Mihriban Okur'un organ bağışının ailesi için büyük umut olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı iyiliğin karşılığı olarak başta Düzköylü çocuklar olmak üzere tüm çocuklara ulaşmak istediklerini anlattı.

Yücebaş, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
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