Salıpazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Salıpazarı'nda düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada 3 ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir ikamette arama yapıldı.
Aramada 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.