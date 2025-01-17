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Salıpazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Salıpazarı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Salıpazarı'nda düzenlenen operasyonda bir ikamette yapılan aramada 3 ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir ikamette arama yapıldı.

Aramada 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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