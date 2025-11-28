Salıpazarı'nda Aşçılık Atölyesi Açıldı
Salıpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Aşçılık Atölyesi, mesleki eğitimde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve ilçedeki istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor. Açılış töreninde Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, atölyenin önemine vurgu yaptı.
Salıpazarı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Aşçılık Atölyesi hizmete açıldı.
Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aşçılık Atölyesinin mesleki eğitimde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve ilçedeki istihdama katkı sağlamayı hedeflediğini bildirdi.
Törende kurdelenin kesilmesinin ardından Beyazıt, atölyenin ilçeye kazandırılmasında katkılarından dolayı iş insanları Şaban Top ve Sefa Avcı'ya teşekkür belgesi verdi.
Beyazıt, törenin ardından temel aşçılık, hijyen, yöresel yemekler ve pastacılık alanlarında kursların düzenleneceği atölyeyi inceledi.
Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman da katıldı.