Haberler

Salıpazarı'nda Aşçılık Atölyesi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salıpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Aşçılık Atölyesi, mesleki eğitimde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve ilçedeki istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor. Açılış töreninde Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, atölyenin önemine vurgu yaptı.

Salıpazarı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Aşçılık Atölyesi hizmete açıldı.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aşçılık Atölyesinin mesleki eğitimde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve ilçedeki istihdama katkı sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Törende kurdelenin kesilmesinin ardından Beyazıt, atölyenin ilçeye kazandırılmasında katkılarından dolayı iş insanları Şaban Top ve Sefa Avcı'ya teşekkür belgesi verdi.

Beyazıt, törenin ardından temel aşçılık, hijyen, yöresel yemekler ve pastacılık alanlarında kursların düzenleneceği atölyeyi inceledi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman da katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.