Salıpazarı Belediyesinden akademik çalışmalara destek

Salıpazarı Belediyesinden akademik çalışmalara destek
Salıpazarı Belediyesi, bilim ve eğitim alanındaki çalışmaların desteklenmesine yönelik katkılarını sürdürüyor.

Salıpazarı Belediyesi, bilim ve eğitim alanındaki çalışmaların desteklenmesine yönelik katkılarını sürdürüyor.

Salıpazarı Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Sami Bayraktar ve Eda Güneş tarafından hazırlanan "Salıpazarı İlçesi Alan, Karacaören ve Karaman Köylerinde Kırsal Mimari" başlıklı akademik çalışmaya destek verdi.

İlçenin kırsal mimari dokusunu, tarihsel gelişimini ve kültürel mirasını ele alan çalışmanın, Salıpazarı'nın sahip olduğu değerlerin bilimsel açıdan kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kaynak olması bekleniyor.

Alan, Karacaören ve Karaman mahallelerinde yürütülen saha çalışmalarıyla bölgenin geleneksel yapı özellikleri ve yaşam kültürü detaylı şekilde incelendi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bilime ve eğitime verdikleri vurgulayarak, "Salıpazarı'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin akademik çalışmalarla ortaya konulmasını son derece kıymetli buluyoruz. İlçemizin adının bilimsel platformlarda daha fazla yer alması için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu tür çalışmalar, hem geçmişimizi kayıt altına alıyor hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlememizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

Üniversitelerle kurulan iş birliklerinin önemine değinen Karaca, "Akademik çalışmalar, yerel değerlerimizin tanıtılması ve korunması açısından büyük katkı sunuyor. Biz de Salıpazarı Belediyesi olarak, ilçemizi her alanda ileriye taşımak için bilimsel projelerin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
