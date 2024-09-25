Üye Girişi
Haberler

Salıpazarı Belediye Başkanı'ndan Esnafa Teşekkür

Salıpazarı Belediye Başkanı'ndan Esnafa Teşekkür
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede yapılan yol ve kaldırım çalışmaları nedeni ile esnafa gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti. Çalışmaların ilçenin görünümünü ve yaşanabilirliğini artırdığını belirtti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle ilçe esnafına gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için teşekkür etti.

Karaca, yaptığı açıklamada, belediye tarafından Orta Mahalle'de tamamlanan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sırasında kaldırımları işgal etmeyen, çevrenin düzenini koruyan ve halkın güvenliği ile konforunu ön planda tutan esnaftan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çalışmaların ilçenin hem görünümünü hem de yaşanabilirliğini artırdığını vurgulayan Karaca, "İlçedeki ticari işletmelerin bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sorumluluk sayesinde çalışmalar, sorunsuz şekilde tamamlandı. Özellikle Orta Mahalle'de yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla hem yayaların güvenli şekilde hareket edebilmesi sağlandı hem de çevre daha düzenli ve modern bir görünüme kavuştu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Refaettin Karaca Yerel Haberler Güvenlik Belediye Güncel Yaşam

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });