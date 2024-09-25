Salıpazarı Belediye Başkanı'ndan Esnafa Teşekkür

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede gerçekleştirilen yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle ilçe esnafına gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için teşekkür etti.

Karaca, yaptığı açıklamada, belediye tarafından Orta Mahalle'de tamamlanan yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sırasında kaldırımları işgal etmeyen, çevrenin düzenini koruyan ve halkın güvenliği ile konforunu ön planda tutan esnaftan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çalışmaların ilçenin hem görünümünü hem de yaşanabilirliğini artırdığını vurgulayan Karaca, "İlçedeki ticari işletmelerin bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sorumluluk sayesinde çalışmalar, sorunsuz şekilde tamamlandı. Özellikle Orta Mahalle'de yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla hem yayaların güvenli şekilde hareket edebilmesi sağlandı hem de çevre daha düzenli ve modern bir görünüme kavuştu." ifadesini kullandı.