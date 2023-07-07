Salıpazarı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki sorunları ve çalışmaları değerlendirdi. Akgül, şiddetli yağışlar sonucu yaşanan olumsuzlukları anlatırken, muhtarlar da belediye başkanına teşekkür etti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akgül, Salıpazarı Muhtarlar Derneğince ilçedeki özel bir işletmede düzenlenen toplantıda, ilçelerinin yağış alan bir bölge olduğunu söyledi.

Bir ay kadar önce şiddetli yağışlar sonucu olumsuzluklar yaşadıklarını, heyelanlar olduğunu, yollarda hasar meydana geldiğini anlatan Akgül, "Bazı bölgelerimizde ulaşımda sıkıntılar yaşadık ama Allah'a şükür, kimseyi mağdur etmeden, elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı yaptık. İlk etapta geçişleri verdik. Daha sonra heyelan temizleme çalışmalarımızı yaptık. İş makinelerimizin yetmediği yerde kiralama yoluna giderek herhangi bir aksaklığa meydan vermeden çalışmalarımızı yürüttük." dedi.

Sahadaki çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Akgül, "Bütün bunları yaparken vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı mahcup etmedik. Belediye olarak muhtarlarımızla el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki her isteğe ve talebe yetişme gibi bir şansımız yok. Bunlar imkan ve güç meselesi ama şundan emin olunuz ki Salıpazarı Belediyesi olarak iş makinelerimizle, ekiplerimizle sahada özverili şekilde taleplerinizi karşılamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. 15 yıldır bu işin içindeyiz. İlçemizin neresinde ne var, hepsini avucumuzun içi gibi biliyoruz." diye konuştu.

Salıpazarı Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy da şiddetli yağışlar sonrasında sorun olan bölgelerle ilgili raporları daha önce sunduklarını belirterek, "Belediye Başkanımız ve ilgili birimler zaten sahada çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlar adına Belediye Başkanımıza ve AK Parti İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman'ın da katıldığı toplantıda muhtarlar, sorun ve taleplerini dile getirdi.