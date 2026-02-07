Haberler

Salihli'de sağanak sonrası köprü yıkıldı, yollar kapandı

Güncelleme:
Gediz Nehri'nin taşması sonucu Yeşilova Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar traktörlerle kurtarıldı. Su tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TRAKTÖRLERLE KURTARILDI

Salihli ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu su basan Yeşilova Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalanlar traktörlerle kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Ayrıca ahırlar da sular altında kaldı. Mahallede su tahliye ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Durasıllı Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



