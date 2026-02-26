Haberler

Manisa'da otomobil hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlıkla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlıkla ilgili çevre illerin emniyetine de bilgi verilirken, İzmir'de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Salihli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. (49), 45 ATJ 672 plakalı otomobilini arıza nedeniyle sanayi sitesindeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Plakası takılı olmayan ve iddiaya göre anahtarı üzerinde bulunan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda otomobili çalan şüphelilerin D.Ç., G.M. ve H.İ.A. olduğu ve aracın İzmir yönüne götürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin takibi sonucu çalınan araç dün İzmir-Menemen Otoyolu'nda seyir halindeyken jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan D.Ç., G.M., ve H.İ.A., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, otomobil sahibine teslim edildi.

Öte yandan aracın çalındığı anlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
