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Salihli'de Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Salihli'de Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu A.Y. ve bir diğer kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.Y. yönetimindeki 45 B 6895 plakalı otomobil, Salihli-Kula karayolu Karaoğlanlı mevkisinde, G.T. idaresindeki 35 ADN 001 plakalı otomobille çarpıştı.

A.Y'nin kullandığı otomobil, bariyeri aşarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Y. ile aynı araçtaki kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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