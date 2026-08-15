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Salihli’de oksijen dolum tesisindeki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi yaralandı.

(MANİSA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kavas Oksijen Dolum Tesisi'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kavas Oksijen Dolum Tesisi'nde saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında tesiste zaman zaman yeni patlamalar yaşandı.

Salihli Sanayi Sitesi'nde bulunan oksijen dolum tesisindeki patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki alanlara ve tesiste bulunan tüplere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Müdahale sırasında meydana gelen yeni patlamalar nedeniyle ekiplerin çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürdüğü bildirildi.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangından etkilenen işçilerden Servet Ekiz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada yaralanan iki kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, güvenlik önlemleri de sürüyor. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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