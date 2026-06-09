Haberler

Salihli'de Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karşıyaka'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

SALİHLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15) için memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Caferbey Mahalle Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Demir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Demir'in cenazesi, Caferbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı ancak bir şartı var

Milli yıldızın transferine onay verdi! Taraftarlar havalara uçacak
Akkuyu Nükleer Santrali'nden yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek

Akkuyu'da elektrik üretimi için tarih verildi
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

17 yaşında öldürülmüştü! İşte Atlas'ın katiline istenen ceza
Fenerbahçe'nin 3 hazırlık maçı belli oldu

İşte Fener'in maç yapacağı ilk 3 rakibi
Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Hayranlarını ikiye böldü
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu

Varını yoğunu satıp altına yatıranlar için kabus senaryosu
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı