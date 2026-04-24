Sakarya ve İstanbul'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya ve İstanbul'da ehliyet sınavında adaylara usulsüz belge temin eden ve kopya düzeneği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince projeli çalışma yürütüldü.

Sakarya ve İstanbul'da kurdukları suç örgütünün faaliyetleri kapsamında hareket eden E.A. (43), T.P. (34), E.K. (45) ile M.D'nin (28) ehliyet sınavında adaylara kopya çekmeye yarayan düzenek ve usulsüz sınav giriş belgesi temin ederek sağladıkları gelirle araç ve daire satın aldığı tespit edildi.

İki ilde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı, 5 adres ve 1 araçta yapılan aramada, 208 kamera düzeneği, 120 batarya, 63 düzeneğe bağlı kulaklık, 14 düzeneğe bağlanan kablosuz internet cihazı, üzerinde SIM kart giriş yuvası bulunan 10 mekanizma, 5 telefon, kamera mekanizması için kullanılan 3 düğme seti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. E.K. ile M.D. "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklandı, T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı

Zabıtalar bebek beklerken, arabadan bambaşka bir şey çıktı
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

Katil hakim karşısında! Mağdurlar istedi, duruşma böyle devam etti