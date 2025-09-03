Haberler

Sakarya ve Düzce'de Mevlit Kandili Kutlamaları Yapıldı

Sakarya ve Düzce'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Cemaat kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Sakarya ve Düzce'de Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya kent genelindeki camilerde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil programlarında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde de akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, vaaz verildi.

Program, yatsı namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Namaz çıkışında Serdivan Belediyesince cemaate ikramlarda bulunuldu.

Düzce

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de de camilerde programlar düzenlendi.

Kent genelindeki camileri dolduran cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından cemaat namaz kılarak dua etti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
