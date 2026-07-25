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Sakarya ve Düzce'de denize girişler yasaklandı

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SAKARYA/ Sakarya ve Düzce'de olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

SAKARYA/ Sakarya ve Düzce'de olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle, kaymakamlıklar tarafından denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de kaymakamlık tarafından, olumsuz hava ve deniz şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtilerek, denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Denize girme yasağının ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: AA
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