Sakarya Valisi Rahmi Doğan Taraklı'da İncelemelerde Bulundu
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Taraklı'da Kaymakam Burak Serttaş ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile bir araya gelerek, restore edilen kapalı pazar yeri, tarihi Yunuspaşa Camii ve Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu.
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu.
Doğan, ilçeleri ziyaretleri kapsamında geldiği Taraklı'da, Kaymakam Burak Serttaş ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret etti.
Pilavcı ve Serttaş'tan bilgi alan Doğan, restore edilen kapalı pazar yeri ve tarihi Yunuspaşa Camii ile Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu, tarihi konakları gezdi.