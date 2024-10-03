Sakarya Valisi Rahmi Doğan Taraklı'da İncelemelerde Bulundu

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu.

Doğan, ilçeleri ziyaretleri kapsamında geldiği Taraklı'da, Kaymakam Burak Serttaş ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret etti.

Pilavcı ve Serttaş'tan bilgi alan Doğan, restore edilen kapalı pazar yeri ve tarihi Yunuspaşa Camii ile Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu, tarihi konakları gezdi.