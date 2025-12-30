Haberler

Sakarya Valisi Doğan'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 2026 yılının sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, her yeni yılın, geleceğe açılan berrak bir kapı olduğunu ifade etti.

Yeni yılda da birlik ve beraberlikten güç alarak memleketin bereketini, necip milletin sarsılmaz iradesini ve Sakarya'nın kalbinde filizlenen müşterek ümitleri geleceğe taşıyacaklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarında, ilimde, bilimde, eğitimde, üretimde, istihdamda velhasıl her alanda müreffeh zamanlara yürürken aynı duanın sıcacık ikliminde, aynı bayrağın ihtişamlı gölgesinde buluşan büyük bir millet olmanın onurunu taşımaya devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın emeği, alın teri ve dualarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz. Rabbim, 2026 yılını, sağlıkla, gönüllerimizden eksilmeyen umutla, barışın, kardeşliğin, huzurun ve 'mutluluğun çoğaldığı bir bereket vaktine tahvil etsin' temennisi ve duasıyla tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
