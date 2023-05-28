Sakarya Valisi Kaldırım, oyunu kullandı
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi. Vali Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'na geldi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.
Vali Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'na geldi.
Oyunu eşiyle 2035 numaralı sandıkta kullanan Kaldırım, sandık görevlilerine "kolay gelsin" dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Hüseyin Bayraktar - Güncel