Vali Doğan'dan Jandarma'nın 187. yılına anlamlı mesaj

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Jandarma Teşkilatı'nın milletin huzur ve güvenliğinin, devletin bekasının teminatı olduğunu kaydetti.

Kurulduğu günden bu yana vatan sevgisini görev bilinciyle birleştiren Jandarmanın şehirden kırsala, sınır hattından trafik güvenliğine, asayişten afet ve acil durum hizmetlerine kadar üstlendiği her vazifeyi büyük fedakarlık ve yüksek sorumluluk anlayışıyla yerine getirdiğini belirten Doğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletçe daha güçlü, daha güvenli ve daha huzurlu bir geleceğe yürürken Jandarma Teşkilatı'mız, milli birlik ve beraberliğimizin, devlet-millet dayanışmasının ve hukuk düzenimizin en önemli güvencelerinden biri olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Doğan, vatanın her karış toprağında, milletin her bir ferdinin huzurunda jandarmanın alın teri, fedakarlığı ve sarsılmaz vazife şuurunun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gücünü kanundan, ilhamını aziz milletimizin duasından alan Jandarma Teşkilatı'mızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Muazzez şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kahraman jandarma personelimize sağlık, başarı ve esenlik temennilerimle kıymetli hemşehrilerime ve yüce milletimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."