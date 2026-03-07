Haberler

Vali Doğan'dan Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, kadının, hayatın özü, toplumun vicdanı, medeniyetin temel direği olduğunu bildirdi.

Milletin gücünün kadına verdiği değerle ölçüldüğünü kaydeden Doğan, "Kadın aynı zamanda ana, eş, evlat olmakla geleceği yoğuran asli iradedir. Kadın, merhametiyle aileyi, sabrıyla toplumu, ferasetiyle geleceği inşa ederken güçlü ailenin, huzurlu toplumun ve büyük Türkiye'nin teminatıdır." ifadesini kullandı.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "Kadını güçlendirmeden toplumu güçlendirmek mümkün değildir." anlayışı doğrultusunda kadınların eğitimden istihdama, üretimden ekonomiye, sosyal ve kültürel yaşamdan yönetime kadar her alanda daha görünür ve güçlü olması için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, kadının onurunu, emeğini ve güvenliğini merkeze alan politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini anlattı.

Doğan, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere hayatın her alanında alın teriyle, dirayetiyle, sevgisiyle, sabrıyla ve merhametiyle iz bırakan tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayarak, sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

Kaynak: AA / Erol Ulu
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Kimse beklemiyordu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı