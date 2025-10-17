Haberler

Sakarya Valisi Doğan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Vali Rahmi Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların devlet ile millet arasındaki önemli köprüler olduğunu vurguladı. Muhtarların, katılımcı demokrasi ve yerel yönetim anlayışının en güzel örnekleri olduğunu belirtti.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, muhtarlık görevinin devlet ile millet arasındaki önemli köprülerden biri olduğunu belirtti.

Mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının tespiti, vatandaşların taleplerini doğru şekilde ilgili kurumlara ulaştırma ve yerinde çözümler üretilmesi noktasında muhtarların üstlendiği görevin önemine değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, millet iradesinin, katılımcı demokrasinin ve yerel yönetim anlayışının en güzel örneğini temsil etmektedir. Onlar, vatandaşlarımızın en yakından tanıdığı, ilk başvurduğu ve güven duyduğu temsilcilerimizdir. Bu yönüyle muhtarlarımız, birlik ve beraberlik ruhumuzun, toplumsal dayanışmanın, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasında çok kıymetli bir rol üstlenmektedir."

Vali Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yerelde güçlü bir yönetim anlayışıyla vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalışan tüm muhtarlarımıza, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
