Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yayla evinde yangın
Taraklı'da S.İ'ye ait yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayda ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dışdedeler Mahallesi'nde S.İ'ye ait yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel