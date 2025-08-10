Sakarya'nın Pamukova İlçesinde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Pamukova İlçesinde Yangın Çıktı
Pamukova'da Turgutlu Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak tepelere ulaştı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Turgutlu Mahallesi mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle tepelerin bulunduğu bölgede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme arazözleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
