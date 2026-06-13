Haberler

Sakarya'da denize girişler yasaklandı

Sakarya'da denize girişler yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sahillerde cankurtaran ekipleri kırmızı bayrak çekerek uyarı yapıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinden olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

3 ilçenin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından elverişsiz şartlar nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı
Diyarbakır'da Askeri Balta cinayetinde düğüm çözüldü: JASAT'ın özel ekibi gerçeği ortaya çıkardı

6 yıllık sır perdesi aralandı! Askeri Balta cinayeti çözüldü
Barış Boyun soruşturmasında 33 tutuklama: İstanbul'dan 7 ile uzanan operasyon

Barış Boyun suç örgütüne büyük darbe
Marmaray’da tekmeler yumruklar havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

Marmaray vagonu boks ringine döndü! Güvenliğe bile saldırdı
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi