Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç, 3. Gününde Bulundu

Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç, 3. Gününde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç, 3. Gününde Bulundu
Haber Videosu

Adapazarı'nda serinlemek üzere girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan 22 yaşındaki Görkem Satmaz'ın cansız bedenine arama çalışmalarının 3. gününde ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'ne kaybolan Görkem Satmaz'ın (22) arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri kenarına giden Görkem Satmaz, serinlemek çini girdiği suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışması başlattı. Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katıldı.

Arama çalışmalarının 3'üncü gününde saat 08.00 sıralarında Görkem Satmaz'ın, suya düştüğü yerden 500 metre ileride cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Satmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Özel jetle Bodrum'a geldi, harcadığı para inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.