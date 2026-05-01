Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 10 gün önce nehirde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde 21 Nisan'da amcasının oğluyla balık tutarken suya düşüp akıntıya kapılan yabancı uyruklu Ahmed İdris'i bulmak için çalışma yürütüldü.
AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet müdürlüklerinden balık adamlar, Sakarya Arama Kurtarma Ekibinin yanı sıra İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin görev aldığı çalışmalar sonucu çocuğun cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulundu.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.