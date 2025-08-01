Sakarya Nehri'nde Kadın Kayboldu

Sakarya Nehri'nde Kadın Kayboldu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan 22 yaşındaki Görkem Sapmaz kayboldu. Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'Ne giren Görkem Sapmaz (22), akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Görkem Sapmaz, serinlemek amacıyla girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce nehir kenarında yapılan ilk incelemelerde Görkem Sapmaz'a ait cep telefonu ve kişisel eşyalar bulundu. Bunun üzerine Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışmalarına başladı. Nehirdeki aramaların, dalgıç ekiplerinin de katılımıyla genişletileceği öğrenildi.

Görkem Sapmaz'dan haber alamayan ailesi ve yakınları ise olayın yaşandığı bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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