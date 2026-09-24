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Sakarya merkezli 4 ilde operasyonda 21 eylem planlayan 3 şüpheli tutuklandı

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Sakarya merkezli 4 ilde operasyonda 21 eylem planlayan 3 şüpheli tutuklandı
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Sakarya merkezli 4 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda 21 eylem planladıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Planlanan eylemler, şüphelilerin yakalanmasıyla gerçekleştirilmeden önlendi.

SAKARYA merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. 14, 18 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Kütahya ve Tekirdağ'da çalışma yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, kod isimlerle bilinen şüphelilerin gerçek kimlikleri tespit edildi. Operasyonlarda M.K.P., İ.P. ve K.T. yakalandı.

SORUMLU DÜZEYDE HAREKET ETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin çalışmasında M.K.P.'nin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde hareket ettiği belirlendi. M.K.P.'nin iş insanları ve esnaf ile örgütün eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla araç temin etmek istemeyen vatandaşları, ayrıca örgüt mensuplarının gizlenmesine imkan sağlamayan işletme sahiplerini tehdit ettiği öne sürüldü.

Şüphelinin, örgütsel faaliyetler kapsamında tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi eylem yöntemlerini kullandığı tespit edildi.

21 EYLEM PLANLADIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının 5 ayrı ilde 21 vatandaşa yönelik silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladıkları belirlendi. Söz konusu eylemlerin İ.P. ve K.T. tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, planlanan eylemler gerçekleştirilmeden şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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